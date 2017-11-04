В ДТП на МКАД пострадали три человека

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Три человека пострадали в результате ДТП грузовика с легковым автомобилем на 87-м километре МКАД, санитарный вертолет Московского авиационного центра (МАЦ) эвакуирует одного из раненых в столичную больницу, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"В результате ДТП грузовика и легкового автомобиля на 87-м километре МКАД пострадали трое человек. Экипаж эвакуировал одного из них в лечебное учреждение столицы, на борту его сопровождает авиамедицинская бригада", — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.