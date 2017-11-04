Найденные на борту Ми-8 спасательные жилеты не были надуты

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Спасательные жилеты, которые нашли после крушения у Шпицбергена принадлежащего "Конверс Авиа" вертолета Ми-8, не были использованы, заявил РИА Новости заместитель гендиректора авиакомпании Дмитрий Желязков.
По словам Желязкова, "на вертолете должно было быть 25 жилетов", все они "имеют отрицательную плавучесть, то есть тонут".
"Аварийно-спасательные жилеты, которые используются на вертолете, надуваются вручную только после того, как пассажир или член экипажа покидает воздушное судно. Они не автоматического срабатывания, в отличие от морских, которые надуваются при соприкосновении с водой… Поэтому они вручную активируются. Если они не надуты, то их просто не активировали. Возможно, не сочли нужным или не успели", — рассказал он.
Собеседник агентства также отметил, что пассажиры и члены экипажа Ми-8 должны были надеть жилет или взять в руки и с ним покинуть вертолет, "а потом уже активировать".
Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Тело одного погибшего нашли 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета.