Найденные на борту Ми-8 спасательные жилеты не были надуты

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Спасательные жилеты, которые нашли после крушения у Шпицбергена принадлежащего "Конверс Авиа" вертолета Ми-8, не были использованы, заявил РИА Новости заместитель гендиректора авиакомпании Дмитрий Желязков.

Ранее в СМИ сообщалось, что поисковые группы обнаружили на месте крушения вертолета не надутые спасательные жилеты.

По словам Желязкова, "на вертолете должно было быть 25 жилетов", все они "имеют отрицательную плавучесть, то есть тонут".

"Аварийно-спасательные жилеты, которые используются на вертолете, надуваются вручную только после того, как пассажир или член экипажа покидает воздушное судно. Они не автоматического срабатывания, в отличие от морских, которые надуваются при соприкосновении с водой… Поэтому они вручную активируются. Если они не надуты, то их просто не активировали. Возможно, не сочли нужным или не успели", — рассказал он.

Собеседник агентства также отметил, что пассажиры и члены экипажа Ми-8 должны были надеть жилет или взять в руки и с ним покинуть вертолет, "а потом уже активировать".

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Тело одного погибшего нашли 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета.