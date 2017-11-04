"Черный ящик" затонувшего у Шпицбергена вертолета Ми-8 подняли со дна

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Бортовой самописец затонувшего вблизи Шпицбергена российского вертолета Ми-8 извлекли вместе с фюзеляжем воздушного судна на поверхность, его направят в Москву для расшифровки, сообщил РИА Новости представитель оперативной группы МЧС РФ.

"Фюзеляж Ми-8 вместе с речевым самописцем поднят на поверхность. Прибор отправят в Москву для последующей расшифровки", — сказал собеседник агентства.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.