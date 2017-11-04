Вертолет Ми-8, потерпевший крушение у Шпицбергена, подняли со дна

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Остов вертолета Ми-8, который потерпел крушение в районе Шпицбергена, поднят на поверхность, но тел там не обнаружено, планировалось поднятие хвоста вертолета, в котором находятся бортовые самописцы, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Баренцбурге Вячеслав Николаев.

"Поднят остов вертолета, тел там не обнаружено", — сказал Николаев

По его словам, также планировалось поднять со дна Баренцева моря хвост вертолета, в котором находятся бортовые самописцы. "Подняли в настоящий момент хвост или нет, сказать сложно", — подчеркнул дипломат.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, пропал 26 октября, когда летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. Ночью 29 октября к поиску вертолета подключились более 40 спасателей МЧС России, он был обнаружен в воскресенье норвежским судном в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. 30 октября в 130 метрах от места крушения вертолета было обнаружено тело одного погибшего.