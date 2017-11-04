В Красноярском крае и Кузбассе 30 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Свыше 30 тысяч человек остаются без энергоснабжения в Красноярском крае и Кемеровской области из-за неблагоприятных погодных условий, подачу света планируется возобновить к 18.00 мск субботы, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба.

"Без энергоснабжения в Красноярском крае и Кемеровской области остаются более 30 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, нарушений в работе транспорта нет. Аварийно-восстановительные работы в пострадавших от стихии регионах планируется восстановить к 18.00 мск.

Как уточняет МЧС по Красноярскому краю, в субботу в регионе ожидаются порывы западного ветра до 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду по центральным и южным районам края, а также в Эвенкийском и Туруханском районах.