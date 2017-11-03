Суд заключил под стражу калининградского издателя и депутата Рудникова

КАЛИНИНГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Районный суд Калининграда избрал меру пресечения для депутата калининградской областной думы и издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова в виде содержания под стражей до 1 января 2018 года, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил заключить Игоря Рудникова под стражу до 1 января 2018 года. На суде прокурор потребовал меру пресечения в виде заключения под стражу, так как, по его мнению, он (Рудников) может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью или оказывать давление на свидетелей", — сообщили в суде.
Вместе с Игорем Рудниковым был задержан бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в северо-западном федеральном округе Александр Дацышин. Следствие полагает, что Дацышин является посредником при передаче денег Рудникову. Дацышин в своих показаниях в суде частично подтвердил свою причастность к этому делу. Суд назначил для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 января 2018 года.
В Союзе журналистов России в пятницу заявили, что крайне обеспокоены ситуацией вокруг калининградской газеты "Новые колеса" и ее издателя Игоря Рудникова и берут это дело на прямой контроль. Как отмечалось в сообщении СЖР, "в ближайшем окружении Рудникова утверждают, что он стал жертвой провокации".
Газета "Новые колеса" выходит в регионе с 1995 года, позиционирует себя как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе.
В пятницу представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить на период следствия Игоря Рудникова.