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Происшествия

Суд заключил под стражу калининградского издателя и депутата Рудникова

22:2703.11.2017
(обновлено: 23:12 03.11.2017)
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фотоКресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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КАЛИНИНГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Районный суд Калининграда избрал меру пресечения для депутата калининградской областной думы и издателя газеты "Новые колеса" Игоря Рудникова в виде содержания под стражей до 1 января 2018 года, сообщили РИА Новости в суде.

Вид на Дворцовое озеро в городе Калининграде. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Калининградский депутат стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве
Как сообщили ранее в суде, потерпевшим по уголовному делу о вымогательстве является руководитель регионального следственного управления СК России генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденев. По версии следствия, Рудников вымогал у генерала деньги (50 тысяч долларов) за то, чтобы не публиковать статьи против Леденева.

"Суд постановил заключить Игоря Рудникова под стражу до 1 января 2018 года. На суде прокурор потребовал меру пресечения в виде заключения под стражу, так как, по его мнению, он (Рудников) может скрыться и продолжить заниматься преступной деятельностью или оказывать давление на свидетелей", — сообщили в суде.

Вместе с Игорем Рудниковым был задержан бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в северо-западном федеральном округе Александр Дацышин. Следствие полагает, что Дацышин является посредником при передаче денег Рудникову. Дацышин в своих показаниях в суде частично подтвердил свою причастность к этому делу. Суд назначил для него меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 января 2018 года.

Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чуприн
Издателя и депутата Рудникова подозревают в вымогательстве у главы СУСК
В среду журналист "Новых колес" Юрий Грозмани сообщал, что правоохранители провели операцию в редакции газеты, более 10 человек в камуфляже ворвались в помещение редакции, провели обыск. Журналист добавил, что были изъяты все документы и жесткие диски компьютеров. Рудникова допрашивали, а после того как ему стало плохо, госпитализировали. Как сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов, редакция калининградской газеты "Новые колеса" продолжила работу после обысков, и "никто не запрещает выпуск газеты".

В Союзе журналистов России в пятницу заявили, что крайне обеспокоены ситуацией вокруг калининградской газеты "Новые колеса" и ее издателя Игоря Рудникова и берут это дело на прямой контроль. Как отмечалось в сообщении СЖР, "в ближайшем окружении Рудникова утверждают, что он стал жертвой провокации".

Газета "Новые колеса" выходит в регионе с 1995 года, позиционирует себя как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе.

В пятницу представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить на период следствия Игоря Рудникова.

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