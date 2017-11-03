МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Кургане мужчина избил и сильно искусал 41-летнюю женщину на первом свидании, сообщает Ura.ru.

По информации издания, пострадавшая познакомилась с мужчиной в интернете. Через некоторое время злоумышленник пригласил ее к себе в гости, в комнату общежития. Там он неожиданно набросился на нее и пытал четыре часа.

"Здоровенный мужик зубами рвал тело хрупкой беспомощной женщины. Она уверена, что он пытался ее убить. Он душил ее руками, но из-за крови руки скользили, потом душил проводом", — цитирует издание родственников женщины. По их словам, другие жильцы общежития слышали крики, но не придавали этому значения.

После нападения женщина поступила в городскую больницу с ранами от укусов по всему телу, черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ребра, также у жертвы были прокушены уши и нос, пишет издание со ссылкой на сообщения очевидцев. По их словам, нападавшего задержали, но позднее выпустили на свободу.

В пресс-службе УМВД по Кургану информацию о происшествии подтвердили, отметив, однако, что не все перечисленные диагнозы соответствуют действительности.

Жертву уже выписали из больницы, назначив медицинскую экспертизу. Мужчина, нанесший жертве телесные повреждения, не скрывается, и правоохранительным органам известно его местонахождение.