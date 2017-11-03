ФАС проведет проверку по жалобе на одинаковые цены на iPhone X

Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве

Продавец за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба РФ проверит ценообразование на новый смартфон компании Apple, iPhone X, в связи с жалобой гражданина на одинаковые цены у российских реселлеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. Продажи устройства начались в России в пятницу. Минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79,99 тысячи рублей, на 256 Гб — 91,99 тысячи рублей.

"В связи с жалобой гражданина на одинаковые цены на iPhone X ФАС будет проводить проверку ценообразования", — сообщил представитель ФАС.

Предварительные заказы на iPhone X стартовали в России 27 октября. Часть людей, не успевших сделать заказ, несмотря на холодную погоду, начала занимать очередь за iPhone X у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы за три дня до старта продаж. В пятницу с утра таких энтузиастов насчитывалось порядка 500 человек.

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Кроме того, с 29 сентября Apple начала в России продажи iPhone 8 и iPhone 8Plus. В начале октября ФАС сообщила, что получила от граждан жалобы на ценообразование на мобильные устройства. Проверку служба обещала завершить к концу ноября.

Ранее, в марте комиссия ФАС признавала "Эппл Рус", российское представительство компании Apple, нарушившей закон "О защите конкуренции" при координации цен на iPhone 5 и 6. Компании грозил штраф до 5 миллионов рублей, однако смягчающим обстоятельством стало то, что она самостоятельно, до завершения рассмотрения дела устранила нарушения. В итоге штраф для "Эппл Рус" составил 1,75 миллиона рублей. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в марте сообщал, что служба не нашла подтверждения координации цен на iPhone 7 в РФ, по ценам на эти модели дело не возбуждалось.