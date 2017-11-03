На юге Москвы автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе

Люди на пешеходном переходе. Архивное фото

Люди на пешеходном переходе. Архивное фото

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе на юге Москвы, двое пострадавших – несовершеннолетние, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 17.55 автомобиль в районе Балаклавского проспекта, дом 18 совершил наезд на трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое пострадавших — несовершеннолетние", — сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас пострадавшие госпитализированы, на месте работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства происшествия.