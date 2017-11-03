При столкновении пяти иномарок под Рязанью погиб человек

ВОРОНЕЖ, 3 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще четыре, в том числе двое детей, были госпитализированы в результате столкновения пяти иномарок в Рязанской области, сообщает управление МВД РФ по региону.

Авария произошла в 13.00 мск пятницы на 259 километре федеральной автодороги М-5 "Урал", уточнили в ведомстве.

"По предварительным данным, 44-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Mazda CX-5, двигаясь со стороны Москвы в направлении Челябинска, не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с рулевым управлением и совершила касательное столкновение с автомобилями Daewoo Nexia и Ford", — говорится в сообщении.

После этого Mazda CX-5 столкнулась с Kia, затем в Kia врезался двигавшийся за ним Volkswagen, добавили в МВД.

"В результате ДТП водитель автомобиля Kia получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП. Двое его несовершеннолетних детей с травмами доставлены в больницу. Водитель и пассажир Mazda госпитализированы", — сообщает полиция.