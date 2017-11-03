В Москве потушили пожар в Пушкинском музее

Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 3 ноября 2017

Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Пожарные потушили крышу одного из зданий Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"В 16.03 пожар полностью ликвидирован", — сказал он.