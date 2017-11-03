Задымление в здании Пушкинского музея устранили

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Возгорание в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина произошло в отделе личных коллекций, где в данный момент не было выставок; все сотрудники эвакуированы, задымление устранено, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

"Возгорание произошло в отделе личных коллекций, где в данный момент не проходят никакие выставки, все сотрудники были эвакуированы, задымление устранено", — сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что движение на улице Волхонке, где находится ГМИИ имени Пушкина, перекрыли. Водителей попросили объезжать данный участок по Пречистенской набережной и предупредили, что на прилегающих к Волхонке улицах возможно осложнение движения.