Редакция ФАН обратилась в Роскомнадзор с жалобой на Google News

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Редакция интернет-ресурса "Федеральное агентство новостей" (ФАН) заявила, что обратилась в Роскомнадзор с жалобой на новостной агрегатор Google News, который прекратил выдачу ссылок на публикации издания.

Ранее сообщалось, что трансляция новостей ФАН в поисковом сервисе новостей Google News, принадлежащем американской компании Google Incorporated, была прекращена в ночь на 27 октября. В четверг редакция ФАН заявила, что планирует обратиться по этому поводу в суд. Компания Google подтвердила РИА Новости, что материалы с российского ресурса ФАН в настоящее время не доступны в выдаче новостного агрегатора, однако не объяснила, по каким причинам это сделано; при этом сам сайт можно найти в поиске.

"Редакция "Федерального агентства новостей" (ФАН) обратилась с письмом к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александру Жарову. В обращении отмечается, что компания Google Incorporated исключила новости ФАН из публичного поискового сервиса Google.News. Редакция ФАН просит проверить законность действий компании Google, действующей на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Редакция отмечает, что на ее запросы в Google приходят автоматические сообщения о том, что сайт не соответствует правилам агрегатора. В сообщении говорится, что редакция считает действия Google цензурой. Обращение ФАН зарегистрировано в интернет-приемной Роскомнадзора.

На сайте российского ресурса ранее сообщалось, что редакция считает действия Google, "выгодными правительству США, с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом". Представитель ФАН заявил в беседе с РИА Новости, что связывает действия поисковика с тем, что "кому-то не понравилась та правда, которую показывали наши корреспонденты, работающие в Сирии".