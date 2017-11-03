По улицам Орла проехал горящий автобус

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Орле сняли на видео проехавший по улицам города автобус, охваченный огнем. Ролик разместил в соцсети "ВКонтакте" пользователь Денис Шеламов.

Видео снял водитель стоящего на светофоре автомобиля. На записи видно, как автобус медленно едет по улице, при этом внутри салона полыхает пламя. Шофер, кажется, не замечает, что внутри транспортного средства произошел пожар. Он остается на месте, несмотря на то, что очаг возгорания находится вплотную к нему.

Комментаторы отметили мужество водителя, который, по всей видимости, уводил транспортное средство в менее людное место.