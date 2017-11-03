В центре Москвы загорелось одно из зданий Пушкинского музея

Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

Пожар в здании Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Одно из зданий Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина загорелось в центре Москвы в пятницу днем, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.

"Подтверждаем информацию о возгорании здания музея на Волхонке", — сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости в экстренных службах, из вентиляционной трубы идет густой черный дым. По предварительной информации, горит здание на Волхонке, 10 – там располагается Музей личных коллекций Пушкинского музея.

Обстоятельства выясняются.