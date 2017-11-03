Суд в Москве рассмотрит дело наемника из батальона "Азов" 14 ноября

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Бабушкинский районный суд Москвы назначил на 14 ноября заочное рассмотрение дела россиянина Романа Железнова, уехавшего на Украину и воевавшего в составе украинского националистического батальона "Азов", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Афанасенко.

"По итогам состоявшихся в пятницу предварительных слушаний суд назначил дату рассмотрения дела по существу", — сказала она. Как ожидается, на первом заседании прокурор огласит обвинительное заключение, после чего суд определится с порядком исследования доказательств.

Железнову вменяется статья УК РФ 359 "Участие наемника в вооруженном конфликте". Он так и не вернулся в Россию, украинская сторона его выдавать отказалась, поэтому дело будет рассмотрено заочно.

Ранее СК РФ сообщал, что Железнов, открыто афишировавший свою принадлежность к российским неофашистам, весной 2014 года связался с украинскими националистами, после чего приехал на Украину и добровольно вступил в состав нацбатальона "Азов".

Прибыв на Украину, Железнов, по данным следствия, прошел специальную подготовку на базах "Азова", научился обращаться с оружием, взрывчатыми веществами, получил необходимые знания о военной стратегии и тактике. С 2014 по 2016 годы россиянин вместе с другими бойцами подразделения участвовал в боевых действиях на территории юго-востока Украины против ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.