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Происшествия

Отдыхать красиво: где жили и на чем ездили полковник Захарченко и его семья

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (175)
14:3603.11.2017
(обновлено: 14:38 03.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко. Архивное фотоДмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Полковник МВД России Дмитрий Захарченко и его родные умели жить красиво: в автомобилях предпочитали премиум, квартиры брали в респектабельных районах столицы, там же хранили и "заначку", рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
Следствие заподозрило Захарченко в получении еще одной крупной взятки

Общая сумма имущества, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей. В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эти объекты, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом. Процесс запланирован на 10 ноября.

Между тем сам борец с коррупцией пока официально не признан преступником и взяточником, расследование продолжается, и намерение отобрать у него имущество защита расценивает как "правовой беспредел".

Когда в жизни всё хорошо

По словам источника РИА Новости, Генпрокуратура, помимо прочего, требует конфисковать элитные иномарки, которые принадлежат близким ныне арестованного борца с коррупцией. Это, в частности, Porsche Cayenne GTS за 6,2 миллиона рублей, зарегистрированный на мать бывшей жены Захарченко.

Дмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В квартире матери полковника Захарченко нашли еще один склад денег

"За день до регистрации брака Захарченко с Яной Саратовцевой на имя ее матери, проживающей в Ростовской области, был зарегистрирован Cayenne", — сказал он.

У другой женщины Захарченко – М. Семыниной — Генпрокуратура хочет забрать два Mercedes-Benz, в том числе представительский S500, и Porsche Cayenne S Hybrid – гибридную версию кроссовера. Вероятно, женщина заботилась об экологии.

"Общая стоимость ее автомобилей — около 16,6 миллионов рублей. Однако за период с 2004 по 2015 года Смынина, у которой есть ребенок от Захарченко, официально заработала чуть меньше 600 тысяч рублей", — пояснил собеседник агентства.

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Миллиарды "из ниоткуда": квартиры и машины Захарченко продадут на аукционе
Сам Захарченко предпочитал передвигаться (по крайней мере, иногда) на автомобиле Acura – этот подбренд японской Honda хоть и позиционируется как премиум, но по цене и близко не соперничает с Porsche. Данная машина была зарегистрирована на третье лицо. Примечательно, что иномарка не вошла в список имущества, которое хочет конфисковать прокуратура.

Деньги любят счёт

Также Генпрокуратура будет добиваться изъятия всех арестованных у окружения полковника денег — это 374,8 миллиона рублей, 2 миллиона евро и 140,4 миллиона долларов, отметил источник.

"В ходе обыска в кабинете Захарченко в здании ГУЭБиПК изъято 92,8 тысячи рублей. В автомобиле Acura, на котором он передвигался, – более 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. В квартире у сестры полковника на Ломоносовском проспекте был изъят золотой слиток весом 500 грамм, 124 миллиона долларов, 1,47 миллиона евро и более 342 миллионов рублей", — перечислил источник.

Дмитрий Захарченко . Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Следствие выяснило, как отдыхал полковник Захарченко
В квартире матери полковника на Мичуринском проспекте также нашли крупную сумму наличности – 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов, а также часы Rolex.

По словам источника, мать Захарченко заверила, что накопила эти деньги, откладывая зарплату и продавая недвижимость. "Однако совокупный доход педагогического работника, а в настоящее время пенсионерки Захарченко не мог являться источником возникших богатств", — утверждает источник.

Плюс, говорит источник, прокуратура просит присвоить арестованные на счетах подруги Захарченко Лилии Горшковой 16,1 миллиона долларов. Эти деньги, по данным следствия, на самом деле принадлежат сожительнице Захарченко Анастасии Пестриковой, но она попросила Горшкову положить их на свое имя.

Главное — погода в доме, остальное — суета

Дмитрий Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ресторатор заявил, что фигуранты дела Захарченко требовали у него $5 млн
Захарченко и его близкие рискуют лишиться всех своих 11 элитных квартир, в их числе те самые апартаменты на Ломоносовском проспекте, где и был найден склад с 9 миллиардами рублей. Это жилье записано на сестру Захарченко, у нее же планируется забрать квартиру на Крутицкой набережной в центре Москвы. Кадастровая стоимость этой недвижимости — 73 миллиона рублей.

Сама сестра полковника является педагогом и это жилье не использовала, отметил источник: "Одна использовалась для хранения денег, в другой проживал полковник с супругой".

Забрать Генпрокуратура хочет и три квартиры матери Захарченко на Мичуринском проспекте, общая кадастровая стоимость которых, по словам источника, превышает 104 миллионов рублей.

Такая судьба нависла и над недвижимостью отца полковника – Виктора Захарченко, который сам сейчас является фигурантом уголовного дела о растрате. Это квартиры на Ленинском проспекте и Пречистенской набережной общей стоимостью 262,5 миллиона рублей.

Дмитрий Захарченко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ресторатор сообщил, как фигуранты "дела Захарченко" вымогали у него деньги
"Совокупных доход Виктора Захарченко, в настоящее время пенсионера, с 2002 по 2015 год составил около 10 миллионов рублей, а иных родственников, которые могли бы принять участие в финансировании приобретения этих квартир, у него нет", — добавил источник.

В доход государства Генпрокуратура планирует изъять и квартиру девятилетней дочери полковника в "Имперском доме" в Якиманском переулке, близ парка "Музеон".

"Эту квартиру дочери Захарченко подарил отец полковника", — отметил источник, указывая, что кадастровая стоимость жилья с двумя машино-местами превышает 77,6 миллиона рублей.

"Хоть эта квартира и указана в декларации полковника Захарченко, доход его отца не позволял купить такую квартиру", — уверен источник.

Женщины полковника Захарченк

Судя по списку изымаемого имущества, полковник был щедрым человеком и даже после расставания давал своим бывшим спутницам достойное жилье. 

Так, у матери дочери Захарченко М. Семыниной Генпрокуратура требует изъять квартиру на улице Дмитрия Ульянова, которая вместе с двумя машино-местами оценивается в 31 миллион рублей.

Женщина в наручниках. Архивное фото
© Fotolia / Piotr Marcinski
Источник: жену полковника Захарченко задержали при попытке улететь на Кипр
У другой женщины Захарченко Анастасии Пестриковой, которая родила полковнику сына, будет изыматься квартира на улице Ефремова, кадастровая стоимость которой оценивается почти в 81 миллион рублей.

У третьей женщины Захарченко Яны Саратовцевой Генпрокуратура требует изъять квартиру в 1-м Зачатьевском переулке, стоимость которой составляет около 71 миллиона рублей.

"Саратовцева утверждает, что деньги на приобретение этой квартиры получены от продажи недвижимости членами ее семьи, а также за счет накоплений, но ее совокупный доход за семь лет не позволил заработать таких денег", — сказал источник.

По данным следствия, не обделена квартирой была еще одна женщина Захарченко – Ирина Петрушина, которая, правда, в ней не жила. Стоимость квартиры на Ломоносовском проспекте превышает, по кадастру, 30 миллионов рублей.

"Указанную квартиру бывшая гражданская супруга Захарченко Ирина Петрушина не использовала, постоянно проживала в Ростове-на-Дону. Более того, эта квартира находится в одном доме с квартирой сестры Захарченко, в которой при обыске были обнаружены товарные документы, согласно которым сестра Захарченко закупала элитную мебель в обе эти квартиры", — сказал источник.

Зал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Дело против подруги полковника Захарченко закрыли, сообщил источник
По словам источника, ни Захарченко, ни его близкие не смогли представить какие-либо документы, подтверждающие легальный доход, на который можно было бы приобрести такое количество недвижимости. На основании этого, Генпрокуратура сочла необходимым требовать их обращение в доход государства.

Защита: это беспредел

Адвокат Захарченко Александр Горботенко заявил РИА Новости, что прокуратура добивается конфискации "практически всего имущества людей, которые как-то связаны" с полковником, но не смог назвать точное количество квартир и денег, поскольку "не помнит".

"Это правовой беспредел! Получается, к любому можно прийти и сказать: "Так, ты, значит, с полковником Захарченко, значит, давай сюда свое имущество". Это нарушает все правовые нормы", — сказал адвокат.

По словам защитника, Гражданский кодекс РФ регулирует сделки по имуществу, которое может быть конфисковано, и контролю за расходами не подлежат сделки, совершенные женой или мужем чиновника до их официального бракосочетания.

"Имущество, полученное по таким сделкам, не может быть обращено в доход государства. Это прямо прописано в законе", — утверждает адвокат.

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Происшествия
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Maxim Kashuba
не поделился
14:51
03.11.2017
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