В центре Москвы мужчина устроил стрельбу в хинкальной

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Посетитель кафе-хинкальной в центре Москвы ранил из травматического оружия двоих мужчин, они были госпитализированы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Сейчас полицейские разыскивают стрелявшего.

"В полицию поступило сообщение об огнестрельном ранении двух мужчин, которые отдыхали в хинкальной на Мытной улице. Один из них по телефону пояснил полицейским, что он сделал замечание молодому человеку, который, находясь в кафе, громко кричал и ругался. Завязалась перепалка, после чего участники конфликта вышли на улицу, и тот мужчина, который буянил в кафе, ранил их из травматики", — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт инцидента в кафе на Мытной улице. По словам дежурного офицера столичного главка МВД между участниками заведения возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в двух своих оппонентов. Пострадавшие были госпитализированы.