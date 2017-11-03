Экс-глава Пикалево получил условный срок за крупные хищения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Бывший глава администрации города Пикалево (Бокситогорский район Ленинградской области) Дмитрий Николаев и предприниматель, обвиняемые в коммерческом подкупе и хищениях, приговорены к 5 годам лишения свободы условно, сообщил РИА Новости представитель областного управления СК.

"Дмитрий Николаев и предприниматель, обвиняемые в коммерческом подкупе и хищениях, получили по пять лет лишения свободы условно", — сказал собеседник агентства. По его словам, еще четверо фигурантов дела получили от двух до 3,6 года лишения свободы условно.

Уголовное дело было возбуждено 12 апреля 2016 года по факту совершения коммерческого подкупа одного из директоров ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево". Также было возбуждено уголовное дело в отношении пяти человек по статье "хищение путем обмана, в особо крупном размере, организованной группой лиц".

Следствие установило, что Николаев после увольнения в 2013 году с должности генерального директора ЗАО "БазэлЦемент-Пикалево" совместно со знакомым предпринимателем решил приобретать и перепродавать продукцию завода.

Для заключения выгодных контрактов и устранения препятствий в осуществлении их деятельности обвиняемые с февраля 2014 по апрель 2016 года совершали коммерческий подкуп одного из директоров "БазэлЦемент-Пикалево". Кроме того, в ходе следствия установлено, что для увеличения прибыльности они разработали и реализовали план хищения продукции "БазэлЦемент-Пикалево", к реализации которого были привлечены как работники, так и сотрудники частного охранного предприятия.

В ходе предварительного следствия был доказан факт хищения с декабря 2014 по сентябрь 2015 года не менее 110 тонн продукции завода стоимостью более 1,8 миллиона рублей, в связи с чем участникам организованной группы было предъявлено обвинение в совершении хищения в особо крупном размере.

По ходатайству следствия суд временно отстранил Николаева от занимаемой должности, после чего тот покинул пост главы администрации Пикалево по собственному желанию. Кроме того, суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте имущества фигурантов дела, а также денежных средств на расчетном счете одной из организаций для возмещения ущерба.