Спасатели вновь обследуют побережье Шпицбергена, где разбился Ми-8

ЛОНГЙИР (Норвегия) 3 ноя — РИА Новости. Группа спасателей МЧС России вновь направилась для обследования побережья Шпицбергена в зонах, прилегающих к месту обнаружения фюзеляжа российского Ми-8.

Утром в пятницу несколько групп спасателей в очередной раз вылетели на вертолете к району поисковых работ на береговой линии. За минувшие четыре дня спасатели обследовали более 150 километров береговой линии, однако никаких связанных с катастрофой предметов обнаружено не было. В течение светового дня спасатели МЧС совместно с представителями полиции Норвегии и волонтерами Красного Креста будут продолжать обследование берега в поисках членов экипажа или обломков вертолета.

Ранее сообщалось, что зона поисковых работ на побережье была расширена. Местность для поиска выбирается с учетом научного анализа, проведенного норвежскими учеными. Поисковые работы ведутся уже пятый день спасателями МЧС России совместно с представителями полиции Норвегии и волонтерами Красного Креста.

В прошлый четверг российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В воскресенье утром обломки вертолета нашли на глубине 209 метров. Днем позже в 130 метрах от вертолета обнаружили тело первого погибшего.