МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность московской ячейки движения "Артподготовка*" беглого политика Вячеслава Мальцева, чьи сторонники пытались спровоцировать в столице массовые беспорядки, сообщает спецслужба.

Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября. Ячейки действовали в Московском регионе, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове. Всех экстремистов задержали, у них изъяли пятнадцать коктейлей Молотова.

В ФСБ подчеркнули, что Мальцев создал движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект для "организации в России "революции". В июле против Мальцева завели дело об экстремизме. Он уехал за границу, опасаясь ареста.

"Оставшиеся в России активисты "Артподготовки"* в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки", — отметили в ведомстве.

В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.

В октябре Красноярский краевой суд признал движение "Артподготовка"* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.