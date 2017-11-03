МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. ФСБ пресекла деятельность московской ячейки движения "Артподготовка*" беглого политика Вячеслава Мальцева, чьи сторонники пытались спровоцировать в столице массовые беспорядки, сообщает спецслужба.
В ФСБ подчеркнули, что Мальцев создал движение "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект для "организации в России "революции". В июле против Мальцева завели дело об экстремизме. Он уехал за границу, опасаясь ареста.
"Оставшиеся в России активисты "Артподготовки"* в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки", — отметили в ведомстве.
В октябре Красноярский краевой суд признал движение "Артподготовка"* экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Решение может быть обжаловано в течение месяца.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.