В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве в космической отрасли

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Трое подозреваемых в мошенничестве, связанном с выводом из космической промышленности более миллиарда рублей, задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержаны руководитель, бухгалтер и начальник юридического отдела коммерческой организации, задействованной в схеме по незаконному выводу денежных средств", — сказала Волк.

Она добавила, что в отношении них Тверским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По словам Волк, сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН "Зубр" Росгвардии проведены 29 обысков в жилых и офисных помещениях, принадлежащих подозреваемым в противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты денежные средства, компьютеры.