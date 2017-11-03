Воронежец заработал биткоины на продаже наркотиков и обменял их на рубли

ВОРОНЕЖ, 3 ноя — РИА Новости. Полиция задержала жителя Воронежа, который получил биткоины в качестве оплаты за продажу наркотиков, а потом обменял криптовалюту на почти 1 миллион рублей, сообщает в пятницу ГУМВД области.

В отношении 35-летнего жителя Воронежа возбуждено дело по статье "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", санкция которой предусматривает до 120 тысяч рублей штрафа.

"Установлено, что 35-летний местный житель в период с 2016 по 2017 год получил доход в виде цифровой валюты "биткоин" от сбыта наркотиков. Для придания правомерного вида указанным денежным средствам он совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым", — говорится в сообщении.

По данным полиции, таким образом, воронежец получил на обмене криптовалюты около 1 миллиона рублей.

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — информирует полиция.

По данным на 3 ноября, курс биткоина к рублю составляет 1 к 424859. Курс биткоина к доллару — 1 к 7300.