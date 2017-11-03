В Смоленске уволилась учительница, заклеившая школьнику рот скотчем

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Учитель младших классов, заклеившая скотчем рот ученику на уроке в Смоленске, уволилась по собственному желанию, сообщила РИА Новости в пятницу и.о. председателя комитета по информационной политике городской администрации Анна Швило.

Ранее сообщалось, что сотрудники СУСК РФ по Смоленской области начали проверку сообщений СМИ о том, как в одной из школ Смоленска учитель младших классов якобы заклеила скотчем рот ученику. Педагог наказала мальчика за то, что он разговаривал с одноклассником. Также СМИ сообщали со ссылкой на родителей учеников, что учитель оскорбляет детей и применяет физическое наказание. Глава Смоленска Владимир Соваренко назвал произошедшее "вопиющим случаем", заявив, что такое поведение педагога недопустимо.

"Как сообщает администрация школы, учительница по собственному желанию написала заявление об увольнении. Директор не стала ее отговаривать. Это не первый раз, когда она пытается уволиться. Молодая учительница, ее раньше всегда защищали, пытались оставить в школе, но в связи с последними событиями она уволилась", — сообщила Швило.

Собеседница отметила, что администрация школы объявила педагогу выговор, но не ставила вопрос об увольнении. Также на увольнении не настаивали родители учеников, отметила Швило. Она подчеркнула, что учитель извинилась перед учениками и родителями.