В квартире матери полковника Захарченко нашли еще один склад денег

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Следствие арестовало найденный в квартире матери полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко склад с 20 миллионами рублей, 600 тысячами евро и 20 тысячами долларов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Для хранения незаконно полученных средств Захарченко использовал также квартиру своей матери на Мичуринском проспекте в Москве. Там ходе обыска изъяты 19,5 миллионов рублей, часы Rolex, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, полковник отрицает, что эти богатства его, а мать Захарченко заверила, что деньги "были накоплены и получены от продажи недвижимости".

Все эти и другие активы Захарченко Генпрокуратура будет через суд обращать в доход государства. Общая сумма имущества Захарченко, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей: это 27 квартир и машиномест в элитных районах Москвы, а также 4 дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.

В случае удовлетворения иска Генпрокуратуры, эти объекты, возможно, уйдут с молотка через электронный аукцион, но часть активов может остаться за Росимуществом, заявлял РИА Новости адвокат, кандидат юридических наук Игорь Носков.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.