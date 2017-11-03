КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Житель Красноярска получил три года лишения свободы за убийство соседа, который продавал наркотики его единственной дочери, погибшей в результате их употребления, сообщили в прокуратуре края.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в апреле 2017 года в семье рабочего, проживающего в секционной квартире Октябрьского района. В один из вечеров девушку обнаружили дома в состоянии тяжелого наркотического опьянения. В тот день врачам ее удалось спасти, но на следующий день ситуация повторилась и уже с летальным исходом.

"Отец тяжело переживал смерть единственной дочери, находился под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации. В этот же день, узнав о том, что наркотическое средство дочери продал сосед из комнаты напротив, взял нож и убил предполагаемого наркосбытчика одним ударом, попав прямо в сердце", — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения уголовного дела исследовано заключение судебно-психиатрической экспертизы испытуемого, допрошен эксперт-психиатр по обстоятельствам проведенной экспертизы. Суд после тщательного исследования документов пришел к обоснованному выводу, что осужденный не нуждается в применении мер медхарактера, и подлежит уголовной ответственности за совершенное преступление.

"Вместе с тем, с учетом фактических обстоятельств дела суд первой инстанции усмотрел возможность назначения осужденному наказания с применением статьи 64 УК РФ — ниже низшего предела, определив 3 года лишения свободы", — сообщает прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил.