В Оренбуржье пьяный водитель наехал на пешеходов, один человек погиб

УФА, 3 ноя – РИА Новости. Житель Оренбуржья за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения наехал на трех пешеходов, в результате несовершеннолетний скончался, а две женщины доставлены в больницу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД по Оренбургской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в поселке Энергетик Новоорского района Оренбуржья.

"Местный житель 33 лет сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и допустил наезд на трех пешеходов, которые шли по обочине дороги в попутном направлении. В результате аварии 16-летний пешеход скончался на месте происшествия, две 54-летние женщины были доставлены в больницу, одна госпитализирована, другая будет получать амбулаторное лечение", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, наехавший на людей водитель скрылся с места происшествия, позже он был установлен и задержан.