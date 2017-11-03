Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за сильного тумана

БАРНАУЛ, 3 ноя — РИА Новости. Аэропорт Барнаула в пятницу утром не смог принять три московских рейса из-за сильного тумана, самолеты отправлены на запасной аэродром в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

"Из-за сильного тумана не смогли приземлиться рейсы компаний "Аэрофлот", "Уральских авиалиний", S7. Все они ушли на запасной аэродром в Новосибирск", — сказал собеседник агентства.

Задерживается и вылет рейсов из Барнаула, так вылет S7 перенесен на 10.10 (6.10 мск), рейс в Шереметьево — на вечер, решается вопрос с переносом рейса авиакомпании "Уральские авиалинии".

В настоящий момент пассажирам возвращают багаж.

Накануне ГУ МЧС по Алтайскому краю передавало штормовое предупреждение на 3-4 ноября. По данным синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается сильный снег, усиление ветра и гололед.