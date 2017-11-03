Закрыто дело о смерти жителя Камчатки, к дому которого не пускали "скорую"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 ноя – РИА Новости. Закрыто резонансное уголовное дело о смерти 21-летнего молодого человека на Камчатке, к дому которого не могла проехать "скорая" из-за отказа водителя иномарки ее пропустить: как выяснилось, спасти жизнь пациента было невозможно, сообщает следственное управление СК РФ по краю.

Инцидент произошёл вечером 10 января 2017 года в Петропавловске-Камчатском. Водитель иномарки отказалась уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами — иномарка перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам и запрыгивал на капот. Врачи скорой вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через 3 минуты. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть молодого человека.

"В ходе расследования уголовного дела в качестве свидетелей допрошены более 40 человек, в том числе медицинский персонал скорой медицинской помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля, препятствующие проезду скорой медицинской помощи, жильцы близлежащего дома, проведены судебно-медицинские экспертизы. Установлено, что смерть 21-летнего парня наступила в результате острого отравления компонентами бытового сжиженного газа, наиболее вероятно, являлась рефлекторной (мгновенной) и непредотвратимой, даже в случае оказания ему своевременной неотложной медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что врач, фельдшер и водитель скорой помощи действовали в соответствии с должностными инструкциями. Агрессивное поведение пассажира машины, перегородившего дорогу, давало врачам основания опасаться, что он может причинить вред их здоровью. Это помешало медикам покинуть автомобиль и дойти до пациента пешком.

"Вместе с тем, действия водителя и пассажира легкового автомобиля, выразившиеся в непредоставлении преимущества в движении транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, а также в создании помех в движении данному транспортному средству, не были направлены на лишение жизни 21-летнего парня. Смерть последнего наступила в результате собственных действий, связанных с вдыханием бытового газа", — заявили в СК.

В итоге следствие приняло решение прекратить уголовное дело в отношении бригады скорой помощи, а также водителя и пассажира машины в связи с отсутствием состава преступления.