Суд арестовал более 95 миллионов рублей на счетах экс-главы "Почты России"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего главы ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова после скандала с премией в размере 95,4 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах", — заявила она.

Представитель суда пояснила, что экс-главе "Почты" запрещено совершать операции по указанным счетам и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба, которая составляет более 95 миллионов рублей.

Скандал вокруг Страшнова разгорелся в ноябре прошлого года. Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело в связи с незаконной выплатой бывшему главе ФГУП "Почта России" вознаграждения в объеме 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года.

Минкомсвязь и сам Страшнов, комментируя обвинения, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, действующими в отношении всех госкомпаний. Глава "Почты" подчеркивал, что готов сотрудничать с Генпрокуратурой и дать дополнительные пояснения по этому вопросу.

Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года в период почтового коллапса. Тогда в трех столичных аэропортах скопилось 500 тонн необработанной почты, при этом международные отправления не принимались. Страшнову удалось восстановить международный почтовый обмен за два месяца.

За время его работы коллапсов больше не происходило, несмотря на ежегодный рост поступающих из-за рубежа отправлений в связи с возросшей популярностью интернет-торговли. Так, за 2013-2017 годы количество отправлений с товарными вложениями возросло втрое, а объем международных отправлений увеличился почти в десять раз.

В 2014 году правительство отменило субсидирование "Почты России", и с тех пор компания проводит реформы за счет собственных средств.

Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее позитивно оценил деятельность команды Страшнова. По его словам, "Почта" улучшила свою работу.

В июле стало известно, что "Почту России" возглавил выходец из Минэкономразвития Николай Подгузов, который курировал на прежней должности монополии, тарифы и долгосрочные стратегии.