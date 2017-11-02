Суд арестовал более 95 миллионов рублей на счетах экс-главы "Почты России"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал счета бывшего главы ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова после скандала с премией в размере 95,4 миллиона рублей. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Представитель суда пояснила, что экс-главе "Почты" запрещено совершать операции по указанным счетам и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба, которая составляет более 95 миллионов рублей.
Скандал вокруг Страшнова разгорелся в ноябре прошлого года. Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело в связи с незаконной выплатой бывшему главе ФГУП "Почта России" вознаграждения в объеме 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года.
Минкомсвязь и сам Страшнов, комментируя обвинения, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, действующими в отношении всех госкомпаний. Глава "Почты" подчеркивал, что готов сотрудничать с Генпрокуратурой и дать дополнительные пояснения по этому вопросу.
За время его работы коллапсов больше не происходило, несмотря на ежегодный рост поступающих из-за рубежа отправлений в связи с возросшей популярностью интернет-торговли. Так, за 2013-2017 годы количество отправлений с товарными вложениями возросло втрое, а объем международных отправлений увеличился почти в десять раз.
В 2014 году правительство отменило субсидирование "Почты России", и с тех пор компания проводит реформы за счет собственных средств.
Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее позитивно оценил деятельность команды Страшнова. По его словам, "Почта" улучшила свою работу.
В июле стало известно, что "Почту России" возглавил выходец из Минэкономразвития Николай Подгузов, который курировал на прежней должности монополии, тарифы и долгосрочные стратегии.