МЧС готовится к подъему потерпевшего крушение вертолета Ми-8 в Норвегии

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Оперативная группа МЧС России продолжает поисково-спасательные работы потерпевшего крушение вертолета Ми-8 и готовится к его подъему, сообщил Национальный центр управления в кризисных ситуациях в своем микроблоге в Twitter.

"Оперативная группа МЧС России продолжает поисковые работы у архипелага Шпицберген. К месту крушения российского вертолета Ми-8 прибыл корабль с необходимым оборудованием и краном большой грузоподъемности. В настоящее время ведутся работы по подготовке по подъему вертолета", — говорит представитель МЧС РФ в официальном видео, размещенном ведомством.

Поисковые работы ведутся уже четвертый день спасателями МЧС России совместно с представителями полиции Норвегии и волонтерами Красного Креста.

В прошлый четверг российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В воскресенье утром обломки вертолета нашли на глубине 209 метров. Днем позже в 130 метрах от вертолета обнаружили тело первого погибшего.