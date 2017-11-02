Суд арестовал счета экс-главы "Почты России" Страшнова

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на счета бывшего главы ФГУП "Почта России" Дмитрия Страшнова. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний. Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу.

"По решению суда арест наложен на денежные средства, находящиеся на счетах", — сказала Царева.

Собеседница агентства пояснила, что решением суда Страшнову запрещено совершать операции по указанным счетам и распоряжаться денежными средствами в пределах установленной суммы ущерба — более 95 миллионов рублей.