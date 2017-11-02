На севере Москвы после пьяной ссоры произошло двойное убийство

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Задержан мужчина, подозреваемый в двойном убийстве во время пьяной ссоры на севере Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как ранее сообщал СК, в четверг в квартире жилого дома на Дмитровском шоссе обнаружены тела мужчины 1952 года рождения и женщины 1964 года рождения с множественными колото-резаными ранениями. Там же находился молодой человек 1992 года рождения, который утверждал, что спал во время совершения преступления, и сообщил следствию недостоверную информацию о присутствии ещё одного человека в квартире.

"В результате проведения следственных действий была опровергнута версия о нахождении четвёртого человека в квартире, после чего молодой человек сознался в совершении преступления. Во время допроса он пояснил следователям, что конфликт произошёл из-за возникших личных неприязненных отношений во время распития спиртных напитков", — сказала собеседница.

Она добавила, что в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.