Мосгорсуд подтвердил приговор экс-замглавы Ростуризма по делу о хищении

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор бывшему замглавы Ростуризма Дмитрию Амунцу, получившему семь лет колонии по делу о хищении почти 29 миллиардов рублей из Межпромбанка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката Амунца, который просил отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный.

"Приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения", — огласил решение один из судей коллегии.

Как следует из приговора, в 2008-2009 годах Амунц был пособником хищения около 29 миллиардов рублей, выделенных Банком России ЗАО "Международный промышленный банк" в качестве беззалогового кредита.

Деньги выводились через перечисления на счета фирм, в том числе с номинальными директорами, которыми выступали сотрудники частного охранного предприятия. Схему хищения, как следует из приговора, в 2008 году разработал владелец Межпромбанка Сергей Пугачев, ныне скрывающийся за рубежом.