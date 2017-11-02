Подъем затонувшего у Шпицбергена Ми-8 планируют начать в пятницу

ЛОНГЙИР (Норвегия), 2 ноя – РИА Новости. Подъем затонувшего у берегов Шпицбергена российского вертолета Ми-8 планируется начать в пятницу, сообщил руководитель оперативного штаба МЧС России на Шпицбергене Евгений Саидов.

"Подъем фюзеляжа со дна Северного Ледовитого океана планируется начать завтра", — сказал Саидов в четверг.

По его словам, в настоящее время проводится дополнительное исследование дна и поиск тел находившихся в вертолете людей. "Кроме того, в ближайшее время к месту затопления вертолета будет доставлено специальное оборудование, которое позволит избежать разлива нефтепродуктов при извлечении вертолета со дна", — сказал он.

В прошлый четверг российский вертолет авиакомпании "Конверс Авиа", на борту которого были восемь человек, пропал у берегов архипелага Шпицберген. Район вероятного крушения начали обследовать с воздуха, берега и воды. В воскресенье утром обломки вертолета нашли на глубине 209 метров. Днем позже в 130 метрах от вертолета обнаружили тело первого погибшего.