На Ямале за год выявили 180 миллионов попыток атак на информресурсы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2017 году зафиксировал около 180 миллионов попыток вирусных атак на информационные ресурсы и системы органов власти региона, сообщает в четверг правительство округа.

"В этом году департамент обеспечивал защищенность информационных ресурсов и систем, а также занимался предупреждением компьютерных атак. Завершена организация системы мониторинга для обнаружения и предупреждения компьютерных угроз. За десять месяцев выявлено около 180 миллионов событий безопасности – попыток вирусных атак на информационные ресурсы и системы органов власти автономного округа", — говорится в сообщении.

Департамент проводил работу по обеспечению соблюдения требований к информационной безопасности в органах государственной и муниципальной власти Ямала, отметили в правительстве.

"В рамках развития инфраструктуры электронного правительства важным направлением деятельности является ведение автоматизированной информационной системы "Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) ЯНАО". В ней содержится информация о 1 455 муниципальных и 234 региональных услугах, 109 муниципальных и 49 региональных контрольно-надзорных функциях, 225 региональных и 461 муниципальных организациях. В 2018 году запланировано обновление системы с модернизацией структуры с учётом требования законодательства", — дополняется в сообщении.

Также департамент организовывает мероприятия по популяризации электронных механизмов получения государственных и муниципальных услуг через Единый портал госуслуг, отмечают в правительстве.

"Проводимая работа позволила Ямалу выйти на третье место среди всех регионов России по количеству граждан, зарегистрированных на Едином портале госуслуг. По данным Минкомсвязи – это 74% населения региона, и динамика подключения ямальцев положительная. А согласно "майским" указам президента РФ, до конца 2018 года доля таких граждан должна быть не менее 70%", – приводятся в сообщении слова директора департамента информационных технологий и связи ЯНАО Олега Ефремова.

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