Калининградский депутат стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве

КАЛИНИНГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Депутат калининградской областной думы и издатель газеты "Новые колеса" Игорь Рудников стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве, вместе с ним задержан бывший заместитель полпреда президента в СЗФО Александр Дацышин, сообщил журналистам в четверг губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В среду журналист "Новых колес" Юрий Грозмани сообщал, что правоохранители провели операцию в редакции газеты, более 10 человек в камуфляже "ворвались в помещение редакции", провели обыск. Журналист добавил, что были изъяты все документы и жесткие диски компьютеров, учредителя газеты допрашивали, а после того, как ему стало плохо, Рудникова госпитализировали.

"Мы поговорили с московскими следователями, которые это дело ведут. Уголовное дело возбуждено по 163-й статье (вымогательство — ред.), достаточно серьезная уголовная статья, я сумел познакомиться с частью материалов, скажем так, материалов объективного контроля очень много, и мне тяжело выступать каким-то арбитром. Думаю, что следствие и в дальнейшем суд внесут ясность, но могу сказать, что не один месяц велась работа", — сказал Алиханов.

Он сообщил, что дело передано в Москву, находится на контроле у председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

"Важно отметить, я прочитал несколько сообщений относительно физического воздействия на Игоря Петровича. Если оно было, то это недопустимо, но уверен, что коллеги вели себя в соответствии с законом, будет экспертиза. Игорь Петрович провел ночь в изоляторе временного содержания, как и господин Дацышин", — добавил Алиханов.

Ранее СМИ сообщали, что бывший заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Дацышин был задержан по делу Рудникова.

Газета "Новые колеса" выходит в регионе с 1995 года, позиционирует себя как издание, в котором публикуются эксклюзивные материалы о коррупции в органах власти, о политических и криминальных процессах в регионе. Рудников является депутатом калининградской областной думы трех созывов.

В центре Калининграда днем 17 марта 2016 года неизвестные напали на Рудникова, нанеся ему несколько ножевых ранений в область поясницы. Пострадавшего госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц. Из-за широкого общественного резонанса расследование дела было передано региональному управлению СК РФ. Одному из предполагаемых участников нападения было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Дело до сих пор не завершено.