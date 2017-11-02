Под Волгоградом осудили женщину, оставлявшую дочь в стиральной машине

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Новоаннинский районный суд Волгоградской области приговорил местную жительницу к трем годам колонии за истязания своей четырехлетней дочери, которую она, в том числе, оставляла в стиральной машине и на улице в холодное время года, сообщает прокуратура области.

Суд установил, что летом 2016 года у 21-летней подсудимой стали возникать конфликты с мужем, причину которых женщина видела в своей малолетней дочери от первого брака. На этой почве мать стала систематически избивать девочку, в том числе различными бытовыми предметами.

"На длительный период времени она оставляла ребенка обернутой в одеяло и связанной липкой лентой, в ночное время по малозначительным поводам "ставила дочь в угол" на несколько часов, а также помещала не менее чем на два часа в стиральную машину", — говорится в сообщении.

Кроме того, женщина оставляла дочь на улице на весь день в холодное время года, запрещая заходить в дом и ограничивая в еде, добавили в прокуратуре. Вину подсудимая признала.

"Суд Волгоградской области приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — отмечает прокуратура.

Суд также удовлетворил исковое заявление районного прокурора о лишении подсудимой родительских прав в отношении дочери. При этом пока не завершен судебный процесс по лишению женщины родительских прав в отношении второго малолетнего ребенка. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.