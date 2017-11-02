Томский хакер планировал атаку на платежные системы в РФ, сообщили в ФСБ

КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Сотрудники УФСБ Томской области подозревают жителя закрытого города Северск в планировании кибератак на российские электронные платежные системы, сообщила в четверг пресс-служба ФСБ региона.

По данным ФСБ, подозреваемому хакеру 21 год.

"Установлено, что северчанин с использованием вредоносного программного обеспечения в феврале 2017 года похитил парольно-кодовую информацию в отношении более одной тысячи пользователей сети Интернет. В дальнейшем хакер в корыстных целях планировал взломать ряд российских электронных платежных систем, что могло нанести государству значительный экономический ущерб, но благодаря действиям сотрудников ФСБ реализовать свой преступный замысел не смог", — говорится в сообщении.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.