Kaspersky обнаружил вирус, ворующий криптовалюту из электронных кошельков

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила вируса-троянца, который ворует криптовалюту из электронных кошельков пользователей, говорится в сообщении компании.

По данным компании, целью злоумышленников стали криптовалюты — Bitcoin, Ethereum, Zcash, Dash, Monero и другие. Однако больше всего от такого рода атак пострадали владельцы Bitcoin-кошельков, отмечают аналитики. Преступники украли уже около 23 биткоинов, что сейчас равняется примерно 140 тысячам долларов. Украденные суммы в других криптовалютах составляют от нескольких долларов до нескольких тысяч долларов.

Как рассказали эксперты "Лаборатория Касперского", принцип действия вируса, который получил название CryptoShuffler, довольно прост: он эксплуатирует человеческую невнимательность. Часто пользователи криптокошельков для перевода денег не запоминают номер получателя, а пользуются функцией "копировать — вставить". Хакеры после такой процедуры начинают следить за буфером обмена устройства и при переводе денег подменяют номер получателя на собственный счет.

"Криптовалюты постепенно превратились из далекой технологии нового мира в элемент повседневной жизни. Они активно распространяются по миру и становятся более доступными для пользователей, но в то же время и более привлекательной мишенью для киберпреступников. В последнее время мы наблюдаем рост числа атак на различные криптовалюты, и, судя по всему, эта тенденция продолжит развиваться", — отметил антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Юнаковский, чьи слова приводятся в релизе.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу.

Президент РФ Владимир Путин в октябре поручил правительству совместно с ЦБ подготовить поправки по определению статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, в частности, криптовалюты, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в РФ.