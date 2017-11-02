ЯЛТА, 2 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму произошла авария на ЛЭП в районе Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой; аварийно-восстановительные работы займут около полутора часов, сообщил член комитета по энергетике Госдумы РФ, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, авария произошла по причине технических неполадок и не связана с диверсиями.

"Это никоим образом не связано с диверсиями, это просто технические неполадки, которые происходят при эксплуатации. Было короткое замыкание. Сейчас неполадки устраняются", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, неполадка будет устранена в течение часа-полутора.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (Южный берег Крыма). Без газоснабжения осталось несколько тысяч абонентов.

Аварийно-восстановительные работы были завершены к вечеру. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП в районе Алушты, квалифицировав их как диверсии.