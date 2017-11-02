Арбитраж прекратил дело по иску "Тинькофф банка" к блогерам Nemagia

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Тинькофф банка" о защите деловой репутации и взыскании 500 тысяч рублей с кемеровских видеоблогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина, следует из информации на сайте суда.

Определение о прекращении производства по делу пока не опубликовано, однако ранее стало известно, что Олег Тиньков и сама кредитная организация отказались от исков, поданных в арбитраж Москвы и Центральный районный суд Кемерово.

В августе Печерский и Псковитин на Youtube-канале Nemagia, где выкладываются пародийные и карикатурные ролики, опубликовали видеоматериал о Тинькове с выдержками из его интервью, своими комментариями о личности банкира и работе "Тинькофф банка". "Тинькофф банк" подал иски с требованиями удалить видеоролик и компенсировать ущерб деловой репутации на сумму 500 тысяч рублей.

Представители Тинькова в кемеровском суде в октябре не стали комментировать ситуацию и называть причины, по которым отказались от исковых требований, но подтвердили, что поддерживают заявление об отказе от иска, "руководствуясь волей своего доверителя". Центральный районный суд Кемерово ранее также прекратил производство по делу.

Судья кемеровского суда Елена Исакова сообщила также, что в связи с прекращением производства по делу отменены обеспечительные меры, принятые 30 августа по ходатайству Тинькова. Таким образом, суд отменил запрет на распространение видео, ранее заблокированного Роскомнадзором.

Кроме того, Тиньков также подавал в полицию заявление о клевете, однако и его он обещал отозвать.

Ранее член СПЧ Максим Шевченко обратил внимание президента Владимира Путина на ситуацию вокруг спора Тинькова с блогерами. По словам Шевченко, в Кемерово из Москвы прилетела оперативная группа и вломилась в дом к блогерам, которые "высмеивали одного олигарха", и без каких-либо постановлений и судебных решений конфисковала технику. Путин назвал озвученную информацию безобразием.