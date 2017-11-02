Арбитраж прекратил дело по иску "Тинькофф банка" к блогерам Nemagia

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску "Тинькофф банка" о защите деловой репутации и взыскании 500 тысяч рублей с кемеровских видеоблогеров Михаила Печерского и Алексея Псковитина, следует из информации на сайте суда.
В августе Печерский и Псковитин на Youtube-канале Nemagia, где выкладываются пародийные и карикатурные ролики, опубликовали видеоматериал о Тинькове с выдержками из его интервью, своими комментариями о личности банкира и работе "Тинькофф банка". "Тинькофф банк" подал иски с требованиями удалить видеоролик и компенсировать ущерб деловой репутации на сумму 500 тысяч рублей.
Судья кемеровского суда Елена Исакова сообщила также, что в связи с прекращением производства по делу отменены обеспечительные меры, принятые 30 августа по ходатайству Тинькова. Таким образом, суд отменил запрет на распространение видео, ранее заблокированного Роскомнадзором.
Ранее член СПЧ Максим Шевченко обратил внимание президента Владимира Путина на ситуацию вокруг спора Тинькова с блогерами. По словам Шевченко, в Кемерово из Москвы прилетела оперативная группа и вломилась в дом к блогерам, которые "высмеивали одного олигарха", и без каких-либо постановлений и судебных решений конфисковала технику. Путин назвал озвученную информацию безобразием.