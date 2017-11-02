Верховный суд утвердил пожизненный срок для "тверского стрелка"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Верховный суд утвердил пожизненный срок "тверскому стрелку" Сергею Егорову, убившему девять человек, сообщает Генпрокуратура в Telegram.

Ранее Егоров просил суд смягчить наказание, заменив пожизненный срок "реальным максимальным" — то есть 20 годами заключения. По мнению осужденного, в его пользу говорят "противоправное поведение потерпевших", явка с повинной и сотрудничество с правоохранительными органами.

Верховный суд, согласившись с предложением представителя Генпрокуратуры, оставил приговор Тверского областного суда без изменения.

В начале июня в одном из домов в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Позже тело еще одной женщины нашли в багажнике припаркованной рядом машины. Все они были застрелены. Полицию вызвала девушка, которой удалось спрятаться от стрелка.

Как выяснилось, на даче во время застолья разгорелась ссора, в результате которой 45-летний москвич Егоров сперва ушел, а затем вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Его задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

Во время вынесения приговора суд не нашел смягчающих обстоятельств, решив, что показания Егорова не могут расцениваться как явка с повинной. Кроме того, в них не было необходимой полноты и подробностей, которые подтвердили бы полное сотрудничество со следствием. Также суд не признал существенными и доводы защиты Егорова о его конфликтных отношениях с убитыми.