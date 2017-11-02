В Кузбассе выясняют обстоятельства гибели двух женщин и трех детей

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти пяти человек, в том числе трех детей, тела которых обнаружили в квартире двухэтажного жилого дома в посёлке Верх-Егос Прокопьевского района Кемеровской области, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
По предварительной информации ведомства, семья характеризуется положительно. Сейчас на месте происшествия работают следственная группа и инспектор по пожарному надзору. Производится осмотр тел с участием судмедэксперта.
Представитель регионального управления СК подтвердил РИА Новости, что в доме печное отопление, однако, по предварительным данным, неисправностей в нём не обнаружено.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Ход расследования взят на контроль руководством областного управления СК, отметили в ведомстве.