В ЕАО теплотрассу обложили подушками при подготовке к отопительному сезону

ХАБАРОВСК, 2 ноя — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о теплоснабжени в поселке Николаевка Еврейской АО, где теплотрассу к зиме утеплили обычными подушками, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Как следует из фотографий, размещенных на официальном сайте прокуратуры, трубы теплотрассы укрыты подушками в разноцветных наволочках. Сверху на них положены доски.

"Проверка проводится по поручению прокурора области. Основанием для нее стало сообщение в СМИ и обращение в прокуратуру области жителей поселка Николаевка о том, что теплотрасса закрыта постельными подушками и досками", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает прокуратура, установлено, что ООО "Экспресс" не провело работы по утеплению участка теплотрассы, расположенного в районе улицы Строительная в поселке из-за того, что руководитель организации не принял необходимых мер для подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону. В результате температура воды в теплоносителе может значительно снизится, что повлечет нарушение прав граждан на качественные коммунальные услуги.

Сообщается, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе, и по привлечению виновного к ответственности.