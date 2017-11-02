Дебош пациентов в смоленской психбольнице пресекли с помощью Росгвардии

БРЯНСК, 2 ноя – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту беспорядков в Смоленской областной психиатрической больнице, где в среду пациенты устроили дебош, для устранения которого пришлось привлекать полицию и Росгвардию, сообщает СУ СК по региону.

"В Смоленской области проводится доследственная проверка по факту беспорядков, произошедших в психиатрической больнице", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в среду днем в одном из отделений Смоленской областной психиатрической больницы, расположенной в поселке Гедеоновка. Отмечается, что один из пациентов начал вести себя агрессивно, после чего к нему присоединились и другие пациенты.

Около 20.30 мск, по данным ведомства, они устроили в отделении дебош, причинив больнице имущественный ущерб. Порядок в больнице был восстановлен силами сотрудников полиции и Росгвардии. Телесных повреждений ни медперсоналу, ни пациентам причинено не было, отмечает СК.

Следователи установили, что зачинщик беспорядков попал в отделение больницы по постановлению суда. На его счету "причинение тяжкого вреда здоровью", совершенное в состоянии невменяемости, говорится в сообщении.

В настоящее время следователи продолжают работу в медучреждении.