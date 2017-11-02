ФСБ возбудила три уголовных дела из-за диверсий на газопроводах в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Следственный отдел УФСБ Крыма возбудил три уголовных дела по факту повреждений газопроводов и ЛЭП, квалифицировав их как диверсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ республики Крым.

"Возбуждено три уголовных дела по фактам по части 1. статьи 281 УК (диверсия)", — сообщили в пресс-службе УФСБ Крыма.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Глава обслуживающей компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов сообщал, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (южный берег Крыма). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

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