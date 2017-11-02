На юго-западе Москвы пьяный мужчина застрелил собутыльника

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Пьяный мужчина застрелил собутыльника в квартире на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 1 ноября.

"Полицейские задержали мужчину 1979 года рождения, который изобличен в том, что застрелил своего собутыльника в квартире на улице Воронцовские пруды. Тело было найдено рядом — с огнестрельной раной", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник, двое устроили словесную перепалку в пьяном состоянии, в результате которой задержанный достал пистолет и выстрелил не менее двух раз в собутыльника.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт задержания подозреваемого, не уточнив подробностей.