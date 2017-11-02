В Томске начали проверку из-за того, что ребенок впал в кому после операции

КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Департамент здравоохранения Томской области проводит служебную проверку, после того как пятилетний мальчик впал в кому после проведенной стоматологической операции в одной из больниц региона, сообщила РИА Новости официальный представитель департамента Ольга Шишко.

Ранее СК сообщил, что 5-летний ребенок впал в кому после проведения ему в Каргасокской районной больнице стоматологической операции под общим наркозом. Мальчика транспортировали в детскую городскую больницу №1 Томска, где он находится в отделении реанимации. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

"Проводится служебная проверка по соблюдению порядка оказания медицинской помощи данному пациенту. В настоящее время ребенок находится в тяжелом состоянии", — сказала собеседница агентства.