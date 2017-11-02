Житель Сочи подал иск к "Аэрофлоту" из-за того, что не выспался в полете

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Житель Сочи через суд потребовал от "Аэрофлота" без малого миллион рублей за то, что он не смог выспаться при перелетах из-за шуршащей упаковки, в которой пассажирам раздается еда, следует из иска, поданного в среду в Пресненский суд Москвы.

"Прошу взыскать с ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" моральный вред в сумме 999 тысяч 999 рублей 99 копеек", — указано в иске Льва Левченко, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

Пассажир недоволен, что во время раздачи еды на борту самолета пища подается в шуршащей упаковке – это создает у него "определенный дискомфорт", особенно когда ему по работе приходится совершать несколько рейсов за один день.

"Поспать мне так и не удалось, так как во время раздачи пищи и во время употребления ее пассажирами рейса стоял шум из-за того, что еда подается в очень шуршащих коробках и пакетах", — указал истец.

Более того, возмущается пассажир, даже после приема пищи некоторые пассажиры оставляют у себя часть еды и "продолжают шуршать".

"Так называемый вечерний перекус после взлета раздается пассажирам в таких коробках с целлофаном, вскрытие которых для взрослых и детей, в особенности, — просто тихий ужас", — заявил он в беседе с РИА Новости, отметив, что предлагает заменить упаковку "на обычную картонную".

Такая ситуация, по оценке мужчины, негативно отразилась на его душевном равновесии. "На деловые встречи я попал в угнетенном настроении, с плохим самочувствием и в плохом расположении духа, что крайне негативно отразилось … на моей деловой репутации", — отметил Левченко в иске.

Представитель Пресненского суда подтвердил РИА Новости, что такой иск сегодня действительно поступил в суд. По его словам, у судьи есть пять дней, чтобы решить, принимать ли его к рассмотрению.

Источник в "Аэрофлоте" сообщил РИА Новости, что иск в авиакомпанию не поступал.